Verstappen na einde zegereeks in Formule 1: 'Laat zien hoe moeilijk winnen is'

Geen elfde overwinning op rij voor Max Verstappen in de Formule 1, maar een vijfde plaats in de Grand Prix van Singapore. Hij reed tussen coureurs die hij anders ver voorblijft. Het is even niet anders, wist de Nederlandse wereldkampioen vooraf al. Meer zat er niet in na een mislukte kwalificatie in een ronduit beroerd weekeinde.

"Het is niet wat we willen, maar vandaag was het wel een beetje beter", zei Verstappen.

De Red Bull-wagen is op het stratencircuit van Marina Bay al het hele weekeinde niet de dominantie auto die we kennen en dat heeft Verstappen monter geaccepteerd. Teleurgesteld zijn over iets wat je niet kan veranderen, heeft geen zin, zal hij gedacht hebben.

'Kan niet ingaan op details'

De voorbereiding in de simulator bood al weinig hoop en daarna brachten drie vrije trainingen niet de gehoopte verbetering. Zijn kwalificatie eindigde in de tweede sessie, startplek elf was het maximaal haalbare.

Over de oorzaak daarvan wordt Verstappen niet concreet. "Ik kan niet op details ingaan. We hebben best wat geleerd in de race, ook over de problemen van zaterdag. We hebben wel wat ideeën, maar ik kan er niet te veel over zeggen."