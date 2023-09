Zegereeks Verstappen eindigt in Singapore met vijfde plaats; Sainz wint

De Grand Prix van Singapore heeft zoals verwacht niet de elfde zege op rij opgeleverd voor Max Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen, die na een dramatische kwalificatie als elfde moest starten, kwam op het Marina Bay Circuit als vijfde over de streep. Ferrari-coureur Carlos Sainz leidde de wedstrijd op het stratencircuit van start tot finish en boekte daarmee de tweede GP-zege uit zijn carrière. Lando Norris (McLaren) eindigde als tweede, Lewis Hamilton (Mercedes) als derde. Voor George Russell eindigde de race in mineur, hij schoot vanaf de derde plaats in de laatste ronde van de baan. Vooraf had Verstappen laten weten een nieuwe zege niet te verwachten op het circuit waar hij überhaupt nog nooit gewonnen heeft. Al snel werd duidelijk dat zijn voorspelling uit zou komen. Vast achter Ocon Bij de start pakte hij een plaatsje ten koste van Liam Lawson (AlphaTauri). Vervolgens verschalkte hij Haas-mannen Hülkenberg en Magnussen, maar daarna kwam hij enige tijd vast te zitten achter Esteban Ocon. Dat veranderde even later toen de safetycar op de baan kwam omdat Logan Sargeant een kapotte voorvleugel had. Veel coureurs besloten een pitstop te maken, maar Verstappen was gestart op de harde band om een lange eerste stint te rijden en kon dus buiten blijven. Het leverde hem een voorlopige tweede plek op, maar omdat de rest op verse banden stond, viel hij alweer snel terug naar de zesde plek. Daar reed hij enige tijd rond voordat hij in de 41ste ronde zijn eerste stop maakte.

Foto: 7cbbae5a-5934-3ea9-a11e-3ec3ac4ca48e - Reuters

Op de snellere gele banden rukte Verstappen vanaf de vijftiende plek op naar voren. Zijn opmars bracht hem naar de zesde plek. In de slotfase maakte hij nog een achterstand van achttien seconden goed op Charles Leclerc, maar de Nederlander kwam net tekort om een inhaalactie in te zetten. Omdat Russell van de baan schoot klom Verstappen nog wel een plekje. Sainz, die net als twee weken geleden in Monza vanaf de eerste plek mocht vertrekken, kende een hele sterke race. De Spanjaard was goed weg bij de start, in tegenstelling tot nummer twee Russell, die Leclerc meteen voorbij zag komen. Sainz sloeg samen met Leclerc meteen een gaatje, maar waar de Spanjaard de hele race de regie aardig in handen had, zakte de Monegask steeds verder weg. Hij zag negen ronden voor het einde Russell en zijn ploeggenoot Hamilton voorbij schieten waarna de twee Mercedes-coureurs op jacht konden gaan naar de plekken twee en drie en misschien wel de zege.

Foto: 74716115-bb5c-3841-a416-e00eabe524e2 - Reuters