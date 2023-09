Von der Leyen belooft Lampedusa steun bij bezoek aan migranteneiland

Lampedusa riep afgelopen week de noodtoestand uit, omdat het de toestroom van migranten niet meer aan kan. Tussen maandag en woensdag kwamen er 8500 mensen per boot aan op het eiland, waar het opvangcentrum slechts plaats biedt aan 400 mensen. De meesten van hen zijn naar andere locaties in Italië gebracht, maar nog altijd zitten er zo'n 1500 migranten op Lampedusa.

De bedoeling is dat Frontex gaat helpen met het registreren van migranten en het uitzetten van mensen die worden afgewezen voor asiel. Daarnaast krijgt de grenswacht een rol in het opvoeren van de surveillance op zee en vanuit de lucht.

De Europese grenswacht Frontex gaat op Lampedusa helpen om de stroom migranten in goede banen te leiden. Dat heeft Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen bekendgemaakt bij een bezoek aan het Italiaanse eiland. De maatregel is onderdeel van een tienpuntenplan dat ze aankondigde.

Von der Leyen sprak van "illegale immigratie" en noemde dat "een Europese uitdaging, die een Europees antwoord nodig heeft". Ze wil onder meer dat Europa gaat helpen met het weghalen van migranten uit Italië en het verdelen over andere Europese landen.

Onderdeel van het tienpuntenplan is ook dat er meer moet worden samengewerkt met Tunesië. De bedoeling is dat Europa helpt bij het verbeteren van de opleiding van de Tunesische kustwacht.

Veel migranten vertrekken vanuit Tunesië naar Europa en komen dan aan in Italië. Demissionair premier Rutte, de Italiaanse premier Meloni en Von der Leyen sloten een paar maanden geleden een omstreden deal met de Tunesische president Saied. De bedoeling was het aantal migranten terug te dringen, maar daar komt vooralsnog weinig van terecht.

Meloni is vandaag ook op Lampedusa. "We doen wat we kunnen", zei ze tegen bezorgde inwoners. Ze deed ook een oproep aan de Verenigde Naties. Om het probleem aan te pakken, zijn volgens Meloni "serieuze, duurzame oplossingen" nodig. Ze hoopt dat het onderwerp komende woensdag wordt besproken op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York.