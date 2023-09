Prado eerste Spaanse MXGP-kampioen, na mechanische pech Febvre in eerste manche

Dat Prado niet wist dat hij in deze manche al voor de wereldtitel reed, kwam doordat hij niet doorhad dat zijn grootste concurrent voor de eindzege, de Fransman Febvre, niet gefinisht was.

Overgoten met champagne door leden van zijn Italiaanse GASGAS-team vertelde de jonge Spanjaard dat hij pas laat doorhad dat hij in de eerste manche de wereldtitel al ging binnenhalen. "Ik wist niet dat ik de titel ging winnen. Ik ben zo dankbaar. Het is mijn droom sinds ik een kind was."

Dit seizoen won Prado twee grands prix en was hij veertien keer de snelste in een manche. De op zeer constant niveau rijdende Prado pakte ook veel punten op de zaterdagen in de kwalificaties, waar de crossers sinds dit seizoen ook punten konden verdienen.

Prado is de eerste Spanjaard in de geschiedenis van de sport die wereldkampioen motocross wordt. Eerder won hij in 2018 en 2019 al de MX2, het tweede motocrossniveau. Vorig jaar eindigde Prado als derde in de MXGP.

De Spaanse motocrosser Jorge Prado is wereldkampioen in de MXGP. Op het circuit van Maggiora won de 22-jarige Spanjaard de eerste manche van de GP van Italië en dat was al genoeg voor de beslissing in de wereldbekerstand, omdat zijn voornaamste concurrent Romain Febvre niet finishte wegens mechanische pech.

De nummer twee in het wereldbekerklassement Febvre moest vandaag acht punten goedmaken om nog kans op de wereldtitel te houden. Maar toen Prado, zoals hij dat het hele seizoen al ijzersterk deed, als eerste door eerste bocht in ging, was duidelijk dat het moeilijk zou worden voor Febvre.

De Fransman bleef in de buurt, maar raakte op flinke achterstand toen hij zichzelf in een lastige bocht van de motor wipte. Even later werd het nog erger toen Febvre merkte dat hij mechanische problemen had met zijn motor. Hij moest stoppen en haalde geen punten binnen in de eerste manche.

Vlaanderen vierde

Prado, rijdend met nummer 61, hoefde alleen nog als eerste of tweede te finishen om zijn eerste wereldtitel te pakken in de koningsklasse van de motocrosssport. Jeremy Seewer werd tweede, Alberto Forato derde. De Nederlander Calvin Vlaanderen kwam als vierde over de streep. Glenn Coldenhoff finishte als zevende.

Die andere Nederlander, Jeffrey Herlings, was er niet bij, omdat hij enkele weken geleden tijdens een vrije training voor de GP van Nederland in Arnhem zijn sleutelbeen had gebroken.

Het wereldkampioenschap is beslist, maar er wordt nog wel geracet. De tweede manche in Italië wordt om 16.00 uur gereden. En de laatste GP van het seizoen vindt volgend weekend plaats in Groot-Brittannië.