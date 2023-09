Go Ahead Eagles vecht zich met tien man terug tegen PEC en pakt punt in IJsselderby

Naarmate de rust dichterbij kwam, begon het spel wat meer te kabbelen. Tot Willum Willumsson van Go Ahead Eagles een aantal minuten voor de rust aan een fraaie dribbel begon en daarna de bal in de hoek schoot. Na tussenkomst van de VAR zag scheidsrechter Rob Dieperink dat de IJslander net uit buitenspelpositie kwam.

Nadat er een streep was gezet door de goal van de Eagles leek het van kwaad tot erger te gaan voor de Deventenaren. Twee minuten na de pauze kreeg Amofa zijn tweede gele kaart. Weer vijf minuten daarna kwam PEC op voorsprong. Geboren Zwollenaar Eliano Reijnders rondde een een-tweetje met Lennart Thy beheerst af.

Hoewel PEC dominant bleef met een man meer, hield Go Ahead geloof in een gelijkmaker. Oliver Edvardsen kopte in de 70ste minuut raak uit een goede voorzet van Bas Kuipers. Even daarvoor kopte de Noor al rakelings naast.

Matig slotoffensief PEC

PEC-trainer Johnny Jansen liet middels zijn wissels weten geen genoegen te nemen met een gelijkspel. Hij bracht onder anderen de bonkige aanvaller Apostolos Vellios in het veld. De Griek zorgde gelijk voor gevaar. Eerst met een schot dat over het doel ging en daarna met een kopbal.

Maar daar bleef het ook bij. PEC wist niet goed hoe het met de overtalsituatie om moest gaan en Go Ahead kon zelfs nog een aantal keren uitrukken. Meer goals bleven uit.

PEC heeft nu zeven punten punten uit vier wedstrijden. Go Ahead heeft evenveel punten, maar speelde een wedstrijd meer.