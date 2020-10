Trump had aandelen in farmaceut van door hem geprezen coronamedicijn

President Trump zet zich in om de experimentele behandeling met antilichamen die hij kreeg tegen covid-19 zo snel mogelijk te laten goedkeuren. De Amerikaanse overheid verwacht eind dit jaar gratis een miljoen doses te kunnen leveren aan de bevolking. Maar het plan roept vraagtekens op.

Los van de kritiek uit medische hoek dat het nut van het medicijn nog niet onomstotelijk is bewezen, zijn er ook ethische bezwaren. Zo is duidelijk geworden dat de ceo van de producerende farmaceut Regeneron lid is geweest van Trumps golfresort in New York. En dat de twee elkaar regelmatig hebben gesproken over de coronacrisis en dat Trump in het verleden aandelen heeft gehad in het bedrijf.

'Je wordt er snel beter van'

De president, die tot begin deze week nog in het ziekenhuis lag, prees onlangs in een Twittervideo de behandeling REGN-COV2 van Regeneron. "We gaan dit medicijn voor je regelen en het wordt gratis", zei hij over de cocktail van antilichamen, die nog in de experimentele fase is. "Je wordt er snel beter van, net zoals ik."