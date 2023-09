900 gebouwen ingestort in door overstromingen getroffen Libische havenstad

Het dodental in Derna is opnieuw naar boven bijgesteld. Volgens de recentste cijfers van de Verenigde Naties zijn er inmiddels 11.300 slachtoffers geteld. Eerder deze week meldde de Libische Rode Halve Maan, de zusterorganisatie van het Rode Kruis, al dat het aantal doden was opgelopen tot ruim 11.000, maar daarover ontstond later onduidelijkheid . Daarnaast worden er nog zeker 10.000 mensen vermist.

Eerder zeiden ooggetuigen al dat een kwart van de stad is verwoest als gevolg van storm Daniel, die in Derna leidde tot hevige overstromingen. Op allerlei plaatsen in Derna liggen auto's op hun kant of zelfs helemaal op de kop.

Als gevolg van de storm viel vorige week in korte tijd een enorme hoeveelheid neerslag in het oosten van Libië. Daardoor braken bij de havenstad twee dammen door, met overstromingen en modderstromen als gevolg.

In de Libische havenstad Derna zijn als gevolg van de natuurramp een week geleden zo'n negenhonderd gebouwen ingestort. Dat meldt de West-Libische regering gezeteld in hoofdstad Tripoli. Daarbij zijn nog eens honderden gebouwen beschadigd geraakt of onder de modder bedolven.

Het land telt de facto twee regeringen: het oosten is in handen van generaal Haftar. Hij zetelt in de stad Benghazi, die eveneens hevig is getroffen door de natuurramp. Vanuit hoofdstad Tripoli in het westen opereert de internationaal erkende regering van premier Dbeibah. Beide kunnen op de steun rekenen van machtige buitenlandse naties zoals Turkije en Rusland.

Hoe het onderzoek naar de dammen precies vorm moet krijgen is overigens onduidelijk - sinds dictator Kadhafi in 2011 werd verdreven, verkeert het land in een politieke crisis.

Gisteren maakten de autoriteiten bekend dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de dambreuken , die volgens deskundigen deels te wijten vallen aan de slecht onderhouden infrastructuur in Libië. De dammen werden in de jaren 70 gebouwd en hoewel er tien jaar geleden nog miljoenen werden vrijgemaakt voor onderhoud, bleef dat uit.

Correspondent Daisy Mohr is in het rampgebied:

"Als je naar Derna rijdt, rijd je vanuit de bergen naar de kust. Je ziet vanaf een afstand hoe de vloedgolf van modder en water door de stad is gestroomd. Er is een hele hap uit de stad genomen, als het ware. De verwoesting is groter dan je je kunt voorstellen. Als je van buiten de stad verder Derna in rijdt, kom je steeds dichter bij de verwoesting; het deel van de stad dat door de vloedgolf is weggespoeld, is ongekend. Het gebied ziet eruit alsof er een aardbeving en bombardement hebben plaatsgevonden. Overal ligt dikke modder.

Inmiddels zijn er internationale reddingsteams gearriveerd, zij zijn op zoek naar lichamen. Er wordt wel nog gezocht naar overlevenden, hoewel de kans gering is dat zij worden gevonden. De zoektocht naar de doden is heel belangrijk voor de mensen hier, er worden meer dan 10.000 mensen vermist, in sommige gevallen zijn dat hele families. Maar er zijn ook inwoners die de ramp hebben overleefd omdat ze op het moment van de overstromingen niet thuis waren. Zij zijn hopeloos op zoek hun geliefden.

Ook uit andere delen van het land zijn mensen gekomen om te helpen zoeken. Zij hebben vaak niet meer bij zich dan een schep of schoffel, er is geen goeie apparatuur. Vanuit de zee spoelen bovendien ook talloze lichamen aan. Dat is het lastige met de zoekacties die nu gaande zijn, mensen denken dat hun geliefden in of om het huis te vinden zijn, maar dat is vaak niet zo, zeggen hulpverleners. De vloedgolf was zo sterk dat slachtoffers ook in zee terecht zijn gekomen.

De mensen in Derna zijn bovendien woedend, zij weten dat dit aantal slachtoffers voorkomen had kunnen worden. Libië is vanwege de olie-inkomsten een rijk land, maar de dammen bij Derna waren slecht onderhouden. Mensen zijn emotioneel en eisen antwoorden van de autoriteiten."