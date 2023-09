Drugs in kinderdagverblijf New York: 1 kind overleden, 3 gewond

In New York is een kind van 21 maanden overleden nadat hij op zijn kinderdagverblijf waarschijnlijk in contact is gekomen met de drug fentanyl. Drie andere jonge kinderen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

De kinderen waren vrijdag na de lunch in bed gestopt voor hun middagdutje. Toen het tijd was om op te staan kregen begeleiders ze niet meer wakker. Naast de overleden jongen gaat het om twee jongens van twee en een meisje van 8 maanden oud.

Een buurvrouw van de opvang hoorde een ijselijke gil. "Ze bleef maar schreeuwen: 'De kinderen zijn dood'. Keer op keer", beschrijft ze aan The New York Post.

Arrestaties

In het kinderdagverblijf werd later een kilo fentanyl gevonden en een machine die wordt gebruikt om het verdovende middel te versnijden. Hoe de kinderen daarmee in contact zijn gekomen is niet duidelijk, mogelijk hebben ze de stof ingeademd.

De uitbater van het kinderdagverblijf en een buurman zijn opgepakt. Naar een derde verdachte is de politie nog op zoek. Het is nog niet bekendgemaakt wat hen ten laste wordt gelegd.

De politie denkt dat een kamer in de opvang werd onderverhuurd aan een drugsdealer. Het verblijf, dat begin dit jaar werd geopend, was eerder deze maand nog onaangekondigd geïnspecteerd en goed bevonden.

Opmars

Het synthetische fentanyl is de afgelopen jaren bezig met een opmars in de VS, omdat het 50 keer sterker is dan heroïne. Het wordt vaak gebruikt om andere drugs extra krachtig te maken.

Het aantal overdoses door deze drug neemt hierdoor ook al jaren toe: van 5,7 per 100.000 inwoners in 2016 naar 21,6 5 jaar later. Eerder dit jaar overleed rapper Coolio nog aan een combinatie van fentanyl en andere drugs.