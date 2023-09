Stroll heeft nog last van crash in kwalificatie en mist GP van Singapore

Aston Martin-coureur Lance Stroll zal vanmiddag niet van start gaan in de Grand Prix van Singapore. Stroll crashte zaterdag hard in de kwalificatie. Hij stapte, op het oog, ongedeerd uit de auto, maar het team heeft besloten hem liever volledig te laten herstellen dan te laten rijden.

Stroll had zich als twintigste gekwalificeerd en zou van de laatste plaats vertrekken. De rest van de startvolgorde verandert niet door het wegvallen van de Canadees.

Aan het einde van de eerste kwalificatiesessie, zaterdag, verloor Stroll in de laatste bocht voor de finish de controle over zijn Aston Martin. Hij vloog op hoge snelheid tegen de muur, waarbij de linkervoorkant van zijn auto sneuvelde. De cockpit, het gedeelte waar de coureur in zit, bleef wel intact.