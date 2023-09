Didi Gregorius terug in Oranje: 'Als iemand me roept, dan kom ik om te spelen"

Gregorius koestert dierbare herinneringen aan zijn tijd bij het Nederlandse nationale team, vooral omdat ze in 2011 de wereldtitel behaalden. "Ik speelde hier al met de jongens toen we nog klein waren, zoals in 2011. Mooi om dan nu nog een keertje spelen. Het zijn goede jongens."

Een groot niveauverschil is het wel, want bij het Nederlands Koninkrijksteam speelt hij vooral met Hoofdklasse-spelers. Maar hij plaatst zichzelf niet boven het team. "Ja, ik had een rijke carrière, maar nu ben ik hier om met de jongens van het Hollandse team te spelen. Ik zie iedereen gewoon hetzelfde. Ik ben ook een normaal persoon."

De 33-jarige Gregorius was de laatste tien jaar een van de sterren in de MLB. Hij speelde voor Cincinnati Reds, Arizona Diamondbacks, New York Yankees en Philadelphia Phillies. Voorafgaand aan dit seizoen heeft hij geen contract en dus kan hij zich dus aansluiten bij Oranje.

Didi Gregorius is misschien wel de speler van het Nederlandse honkbalteam met de grootste naam en de meeste ervaring. Zelden deed hij mee aan een EK, omdat de profs in de VS dan wedstrijden spelen in de Major League Baseball, maar dit jaar is hij wel van de partij op het Europese titeltoernooi, dat op 24 september begint.

De korte stop weet nog niet waar hij volgend seizoen gaat spelen, maar hij is vastbesloten om opnieuw zijn indrukwekkende verdedigende vaardigheden tentoon te spreiden tussen het tweede en derde honk. "Als iemand me roept om te komen spelen dan ga ik, maar nu zitten we buiten het seizoen."

Mede vanwege zijn imposante loopbaan is Gregorius over de jaren heen niet vaak in Nederland geweest. "Het is altijd fijn om familie en vrienden te zien, de kleine dingetjes. "

Nu loopt hij energierijk over het veld in Rotterdam, waar drie oefenwedstrijden tegen Tsjechië worden gespeeld, en is hij enthousiast over de Oranje-honkballers. "Het is gewoon een grote familie. We komen van Aruba, Curaçao en Nederland. Het team komt altijd terug en deze jongens zijn goed."

Prijs pakken

Gregorius komt zelf uit Curaçao en hoopt op het EK nog een prijs te pakken. "Als ik honkbal speel dan is alles belangrijk, dus ook het EK. In mijn hoofd is winnen altijd het doel." Die kans is er zeker, want Oranje geldt als favoriet. Nederland won de afgelopen vier EK's, maar daar was Gregorius dus geen enkele keer bij.

Terwijl hij wijst naar zijn aanstekelijke glimlach, zegt hij zelf vooral een optimistische instelling toe te voegen aan het team. "Ik denk dat ik dat breng, altijd positief zijn en hard werken."