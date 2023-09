Dubbelspecialist Schuurs verrast in Mexico met kwalificatie voor enkelspel

Een primeur voor Demi Schuurs: de Nederlandse tennisster staat voor het eerst in haar carrière in het hoofdtoernooi van het enkelspel op de WTA Tour.

De 30-jarige behoort in het dubbelspel al jaren tot de top - ze staat momenteel dertiende op de wereldranglijst - en ze schreef zich in het Mexicaanse Guadalajara nu ook in voor het enkelspel, waarin ze geen ranking heeft. En met succes.

Twee kwalificatiezeges

Schuurs won zaterdag in de tweede en laatste ronde van de kwalificaties van de Amerikaanse Elvina Kalieva. Het werd 6-1, 6-3. In de eerste kwalificatieronde had de Sittardse de Bulgaarse Isabella Shinikova al verslagen.

Zondag begint haar WTA-avontuur in het enkeltoernooi in Guadalajara echt. Ze komt in actie tegen de Italiaanse Martina Trevisan uit Italië. Naast Schuurs doet met Arantxa Rus nog een Nederlandse mee in Guadalajara.

Maandag begint Schuurs met haar Amerikaanse partner Daniëlle Collins ook aan het dubbeltoernooi.