Vijftien jaar na de opzettelijke crash in Singapore: 'Een schandvlek voor de sport’

"Sorry jongens, ik maakte een uitglijder." De meest besproken bocht in Singapore maakt dit jaar door werkzaamheden geen onderdeel uit van het stratencircuit in Marina Bay, waar zondag de Formule 1-race wordt verreden. Niet dat er bij het uitkomen van bocht 17, vlak langs het water, zoveel auto's zijn afgeschreven. Het was één enkele klap in 2008 die leidde tot een schandaal dat de Formule 1 nog altijd bezighoudt. Hoewel er in de paddock nog opvallend weinig over 'crashgate' wordt gesproken. Een ongeluk? Terug naar vijftien jaar geleden. Tijdens de eerste editie van de Grand Prix van Singapore schoot Nelson Piquet Junior in de veertiende ronde in de muur. Via de boordradio maakte hij het team zijn excuses. Een ongeluk, zo leek het.

Eén ronde daarvoor had Piquets teamgenoot Fernando Alonso een pitstop gemaakt, opmerkelijk vroeg in de race. De klap van Piquet zorgde voor een safetycarsituatie. In 2008 mochten de coureurs daarin niet direct naar binnen voor nieuwe banden, dat wordt vaak een 'gratis pitstop' genoemd. Als de snelheid laag ligt, verlies je betrekkelijk weinig tijd in de pitstraat. Op normale snelheid, raak je veel meer posities kwijt. Het hele veld moest eerst bij elkaar komen, daarna konden de coureurs naar binnen. Behalve Alonso, die al verse banden onder zijn auto had. De Spanjaard kreeg in zijn middelmatige Renault de leiding van de wedstrijd in handen en stond die niet meer af.

Al direct gingen er geruchten over vooropgezet spel, maar hard bewijs ontbrak, tot de zomer van 2009. Niet lang nadat Piquet door tegenvallende resultaten was afgeserveerd, bevestigde hij de vermoedens van velen. De actie was bekokstoofd door teambaas Flavio Briatore en technisch directeur Pat Symonds. Renault sprak de aantijgingen niet eens tegen.

De twee kwade geniën werden uit de sport verbannen. In eerste instantie levenslang, na een beroep slechts tijdelijk. Hoofdsponsor ING trok zich terug uit de sport vanwege de opgelopen imagoschade. 'Alsof niemand eraan herinnerd wil worden' "Een schandvlek in de geschiedenis van de sport", noemt de Britse autosportjournalist Joe Saward de opzettelijke crash en de gevolgen ervan. Saward is een van de meest ervaren journalisten in de paddock. "Maar je hoort er niet veel meer over." Onder autosportjournalisten lijkt het onderwerp haast taboe. Alonso krijgt er op de persconferentie geen enkele vraag over. "Alsof niemand eraan herinnerd wil worden."

Saward weet nog hoe Felipe Massa na de race in 2008 de pitbox van Renault binnenstapte. De Braziliaan liep door de ontstane situatie punten mis die hij hard nodig had in de strijd om de wereldtitel. "Hij zei tegen Renault: 'Ik weet wat jullie gedaan hebben', maar hij kon het niet bewijzen." Uitgerekend Massa maakt 'crashgate' weer actueel. Eind 2008 kwam de Ferrari-rijder één punt tekort in het duel met Lewis Hamilton voor de titel. Via de rechter probeert hij alsnog tot wereldkampioen te worden uitgeroepen. Eerder dit jaar kwam naar buiten kwam dat toenmalig F1-topman Bernie Ecclestone en de baas van autosportfederatie FIA Max Mosley al gedurende het seizoen wisten van het bedrog van Renault. Massa eist naast de titel ook een zak geld, als compensatie voor gemiste inkomsten. 'Treurige motieven' Saward volgt de zaak vanzelfsprekend met interesse, maar wordt er tegelijk verdrietig van. Niet omdat hij de sport niet in een slecht daglicht wil zien, Massa's motieven zijn in zijn ogen zo treurig. "Als hij het voor het geld doet, is dat sneu, want hij heeft genoeg verdiend en had het niet zo snel moeten uitgeven. Als het hem niet om geld gaat, is hij wellicht verleid door advocaten en ook dan is het sneu, want die advocaten zijn ook uit op geld."

"In 2009 heeft Massa in Hongarije een zwaar ongeluk gehad, hij had kunnen overlijden. Daarna won hij geen grand prix meer. Dat incident heeft hem denk ik meer gekost. Stellen dat hij zoveel inkomsten heeft gemist door die crash in Singapore van Piquet, is eigenlijk een vreemd argument." Doos van Pandora Morrelen aan een kampioenschap van vijftien jaar geleden is sowieso een slecht idee, stelt Saward. "Je opent daarmee de doos van Pandora." "Er zijn wel tien wereldkampioenschappen waar iets verkeerd gegaan zou kunnen zijn. Moet je daar dan allemaal naar terug en proberen je punt te maken?"

"Het verdrietigste is nog dat Massa de avond waarop hij de titel verloor aan Hamilton een held werd. Hij droeg zijn verlies waardig en werd een kampioen, zonder kampioen te zijn. Dat krediet verspeelt hij op deze manier." Procederen tégen en ambassadeur vóór F1 Wonderlijk is dat Massa, hoewel hij procedeert tegen de Formule 1 en de FIA, geregeld als ambassadeur rondloopt in de paddock. Hij krijgt geld om de sport te promoten die hem, in zijn ogen, zoveel onrecht heeft aangedaan. "Ik snap ook niet waarom. Ik heb het hem gevraagd en hij zei alleen maar: just wait and see", zegt Saward. De gestrafte Briatore is door de FOM, het management van de Formule 1, weer in genade aangenomen. Hij heeft geen officiële functie, maar leidt voor veel geld VIP's rond en speelt een rol in de zoektocht naar sponsoren om nieuwe races op de kalender te krijgen. "Topman Stefano Domenicali denkt misschien dat hij meer geld kan binnenbrengen dan anderen. Het morele besef speelt op een gegeven moment geen rol meer, als er maar genoeg geld bij komt kijken. Zo werkt het nu eenmaal."