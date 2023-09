Volleybalsters winnen nu wel op olympisch kwalificatietoernooi

De Nederlandse volleybalsters hebben zich hersteld na een valse start op het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Ningbo. Na de nederlaag van zaterdag tegen Canada werd in de nacht van zaterdag op zondag Tsjechië met 3-0 verslagen: 25-13, 25-18 en 25-21.

Nederland, negende op de wereldranglijst, won begin september met overtuigend volleybal nog brons op het EK. Daardoor waren de verwachtingen voor het OKT gestegen. De moeizame wedstrijd tegen Canada kwam daardoor als een verrassing.

Maar tegen de nummer 16 van de wereld was de overtuiging er weer. De Tsjechische vrouwen werden vanaf het begin af aan onder druk gezet en daardoor kon de eerste set redelijk eenvoudig worden binnen gesleept.

Nederland wist wat het te doen stond. Na de nederlaag tegen Canada mocht er niks meer fout gaan. De tweede set werd dan ook redelijk overtuigend gewonnen. In de derde set ging het iets lastiger, maar de Nederlandse vrouwen maakten het niet moeilijker dan het al was en haalden de wedstrijd in drie sets binnen.

Lastige opgave

Ondanks de winstpartij staat Oranje nog een loodzware opgave te wachten. Nederland moet bij de eerste twee landen in de poule van acht eindigen voor een ticket naar Parijs komende zomer. Met thuisland China en wereldkampioen Servië in de poule wordt dat niet makkelijk.

De volleybalsters hebben nu één dag rust en komen dan op dinsdag in actie tegen Mexico. Woensdag staat de vierde wedstrijd, tegen Oekraïne, op het programma.

Het toernooi duurt tot volgende week zondag.