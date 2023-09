Russell Brand treedt op ondanks zware beschuldigingen van seksueel wangedrag

De Britse komiek en acteur Russell Brand heeft gisteravond ondanks zware beschuldigingen van seksueel wangedrag opgetreden. Hij gaf een show voor 2000 mensen in het Troubadour Wembley Park Theatre, in Londen. "Er zijn onderwerpen waar ik het absoluut niet over kan hebben, ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen."

Gisteren kwam via verschillende Britse media naar buiten dat vier vrouwen Brand beschuldigen van verkrachting, aanranding en emotionele mishandeling. Hij zou onder meer een meisje van zestien hebben misbruikt en een vrouw thuis hebben verkracht.

Brand nam gisteren al de vlucht naar voren door voor de publicaties de beschuldigingen tegen te spreken. In een video noemde hij het een "lange lijst aan verbazingwekkende en nogal overdadige aanvallen, waaronder een aantal zeer serieuze beschuldigingen die ik absoluut tegenspreek".

Ook stelt hij dat de traditionele media met een heksenjacht op hem bezig zijn, omdat hij in zijn eigen woorden "een alternatieve mediamaker" is.

'We staan achter je'

Volgens een BBC-correspondent die gisteren bij zijn show was, was lang onduidelijk of die zou doorgaan. Met een uur vertraging kwam de komiek toch op het podium. Er zaten overwegend medestanders van Brand in het theater. Die waren vooral boos op de "mainstream media". Een van de mensen in het publiek hield een bordje bij zich met de tekst "We staan achter je".

Brand ging niet in op de beschuldigingen. "Er zijn veel dingen waar ik het met jullie over wil hebben. Maar het is duidelijk dat ik over sommige dingen niet kan praten."

De BBC-correspondent zegt dat het publiek genoot van het optreden en tevreden de zaal verliet, waar een stortvloed aan paparazzi wachtte. Daar zaten de Brand-aanhangers duidelijk niet op te wachten. "We zouden je van jullie trapje moeten schoppen", werd er tegen de fotografen geschreeuwd die een trapje meegenomen hadden om de beste foto te maken.

Er staan de komende tijd nog drie shows op de planning van Brands theatertour. Het is nog niet duidelijk of die optredens doorgaan.