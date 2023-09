Drie jaar na de Belarussische protesten valt de oppositie uiteen

Drie jaar later zit president Aleksandr Loekasjenko nog altijd stevig in het zadel. En de oppositie, die valt langzaam uiteen. Wat is er gebeurd?

Het was een sensatie: drie jaar geleden brachten drie vrouwen de laatste dictatuur van Europa aan het wankelen . De belangrijkste oppositiekandidaten in Belarus waren gevlucht of opgepakt, maar in de vrouwelijke echtgenoten en campagneleiders van die mannen zagen de machtshebbers geen bedreiging.

Wat ooit een succesvol verenigd front was, is nu sterk verdeeld. Tichanovskaja krijgt het verwijt dat ze geen rekening meer houdt met haar oude medestanders. Veronika Tsepkalo, een van de drie oppositievrouwen van 2020, verwijt Tichanovskaja alleen nog voor haar eigen politieke belang op te komen nu ze in het buitenland leeft.

Het regime pakt nog steeds tegenstanders op. "Er zijn dagelijks arrestaties", zegt Kravtsov. "Je kunt onmogelijk legaal politiek actief zijn in Belarus. Alleen illegaal, en dan word je opgepakt. We leven nu in een tijd van onderdrukking."

Kolesnikova belandt in een strafkamp en heeft nauwelijks contact met de buitenwereld. "Het is eenzame opsluiting geworden, dan krijg je als familie geen nieuws", vertelt haar zus Tatjana Chomitsj aan Nieuwsuur. "Geen brieven, geen telefooncontact, geen familiebezoek. En ook advocaten mogen haar niet bezoeken."

Toch claimt Loekasjenko uiteindelijk de overwinning. Maar de oppositie en de internationale gemeenschap geloven hem niet: die verwijten hem vervalsingen en fraude. Meer dan een miljoen mensen gaan de straat op in hoofdstad Minsk om het aftreden van Loekasjenko te eisen. De protesten worden keihard onderdrukt; duizenden Belarussen belanden in de gevangenis .

Het probleem voor de oppositie, zegt Kravtsov, is dat er geen duidelijk gezamenlijk doel meer is zoals in 2020. "Het doel was toen heel simpel: de verkiezingen winnen. Nu heeft de oppositie, die in ballingschap is, geen idee welke doelen ze kan bereiken. Als je nu het regime in Belarus omver wilt werpen dan heb je niet de middelen om dat doel te bereiken. Er is geen verbinding meer tussen de oppositieleiders en het volk."

Toch denkt hij dat het regime uiteindelijk zal vallen. "We weten dat autoritaire regimes vaak lang op het pluche blijven zitten. Nelson Mandela heeft twintig jaar gevangen gezeten voordat het apartheidsregime eindigde. Er zijn meerdere voorbeelden waar het tientallen jaren kan duren. Dus het ligt aan de moed van alle burgers hoelang iedereen bereid is om geduldig te zijn en te blijven vechten. Al die mensen zijn op hun eigen manier helden."

Ondertussen kan Chomitsj alleen maar hopen dat het strafkamp haar zus niet zal breken. "Maar natuurlijk zal zo'n ervaring uiteindelijk ieders geest beïnvloeden."

Twee jaar geleden spraken we met familieleden van gedetineerden in Belarus, om erachter te komen hoe het hun geliefden in de gevangenis vergaat: