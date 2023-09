Restanten orkaan Lee veroorzaken schade en slachtoffers in VS en Canada

De restanten van orkaan Lee zijn als een tropische storm aan land gekomen in de buurt van het Canadese Halifax. Het noodweer veroorzaakt overlast in kustprovincies als Nova Scotia en New Brunswick en de staten van New England in het noorden van de VS.

Tienduizenden inwoners van het gebied zitten zonder stroom. De autoriteiten waarschuwen dat het wel eens tot drie dagen kan duren voordat alle elektriciteit is hersteld. Veel wegen zijn onbegaanbaar geworden doordat ze zijn ondergelopen of versperd zijn door omgevallen bomen.

Vanwege de storm zijn ook veel veerboten uit de vaart genomen. Daarnaast schrapte Halifax, het grootste vliegveld in de omgeving, alle vluchten.

Zeker twee doden

In de Amerikaanse staat Maine kwam een automobilist om het leven toen zijn auto op de snelweg werd geraakt door een zware boomtak. Omdat er ook geknapte stroomkabels bij zijn auto waren neergekomen, konden hulpdiensten moeilijk bij hem komen. De 51-jarige man overleed later in het ziekenhuis.

Twee kreeftvissers konden ternauwernood worden gered toen hun 12 meter lange boot verging in de hoge golven. De twee waren de zee op gegaan om kreeftkorven binnen te halen toen hun boot omsloeg. Reddingsdiensten die werden gealarmeerd door een automatisch noodsignaal vonden de twee vastgeklampt aan de romp.

Eerder deze week verdronk al een 15-jarige jongen in Florida. Hij was gaan surfen in de hoge golven die Lee daar veroorzaakte.

Zwaarst categorie

Orkaan Lee ontstond begin deze maand in de buurt van Afrika en groeide in snel tempo uit tot een orkaan van de zwaarste categorie. In zijn tocht naar het noordwesten van de Atlantische Oceaan zwakte hij binnen enkele dagen echter ook al weer af tot een tropische storm. Dat betekent dat de aanhoudende windsnelheden van boven de 270 kilometer per uur waren afgezwakt naar rond de 100.

Het gebeurt niet vaak dat orkanen zo noordelijk aan land komen. Orkaan Sandy is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld uit de afgelopen jaren, die verwoestende storm trof in 2012 New York. Ook richtten de restanten van orkaan Fiona vorig jaar nog veel schade aan in Canada.

De Canadese kustregio werd eerder dit jaar dat getroffen door grote natuurbranden en zware overstromingen. Tot frustratie van de inwoners komt de schade van Lee daar nu nog bij. "We hebben zoveel voor onze kiezen gekregen in korte tijd", verzuchtte een wethouder uit Halifax. "De mensen zijn het zat."