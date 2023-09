Wekdienst 17/9: Slotetappe Vuelta • Uitreiking belangrijkste toneelprijzen

Eerst het weer: Vanochtend valt in het noorden nog een bui, maar in de middag is het overwegend droog met meer zon. Het wordt landinwaarts opnieuw zomers warm met 26 graden. Daarna wordt het weer wisselvallig en koeler.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Ronde van Spanje, de Vuelta, fietsen de wielrenners de laatste etappe. De start in de Hipódromo de la Zarzuela, waarna de wielrenners 101,5 kilometer afleggen naar de Spaanse hoofdstad Madrid. De kans is groot dat de Amerikaan Sepp Kuss van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma de eindoverwinning boekt.

In Amsterdam en Zaandam vindt de 37e editie van de Dam tot Damloop plaats. Naast het hardloopevenement is er de Dam tot Dam FietsClassic en de Dam tot Dam Wandeltocht. Er doen ruim 70.000 sporters mee.

Om 14.00 uur gaat Max Verstappen in de Formule 1 voor zijn elfde overwinning op rij. Dan staat de Grote Prijs van Singapore op het programma.

De winnaars van de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen worden bekendgemaakt tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. De uitreiking van de Louis d'Or en Theo d'Or, Colombina en Arlecchino vindt plaats in het Internationaal Theater Amsterdam.

Wat heb je gemist?

De Iraanse veiligheidstroepen hebben hardhandig ingegrepen bij protesten in Koerdische gebieden in het land. Gisteren was het een jaar geleden dat de jonge Iraanse Mahsa Amini omkwam nadat ze door de religieuze politie was aangehouden.

Volgens aan de staat gelieerde media zijn in verschillende Iraanse steden 'contrarevolutionairen' en 'terroristen' gearresteerd. Grootschalige protesten bleven uit, mogelijk vanwege de grote aanwezigheid van veiligheidstroepen.

Op video's op sociale media verschenen beelden van inwoners van steden waaronder Teheran, die slogans riepen tegen de opperste leider ayatollah Ali Khamenei, zoals "Dood aan de dictator!".

Ander nieuws uit de nacht:

14 doden bij vliegtuicrash in Amazonegebied Brazilië: Het ongeluk gebeurde zo'n 400 kilometer van de stad Manaus. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn alle inzittenden omgekomen: twaalf toeristen, de piloot en een co-piloot.

Voor tweede nacht op rij explosie in Rotterdamse straat: De nacht ervoor was er in de straat ook al een ontploffing. Of de explosie bij dezelfde woning is geweest is niet bekend.

'Oekraïense drones neergehaald rond de Krim en Moskou': Het Russische luchtafweergeschut zou in de buurt van de Krim en rond hoofdstad Moskou drones hebben neergehaald.

En dan nog even dit:

Sensatie bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Raymond van Barneveld bereikte gisteravond de kwartfinales door wereldkampioen Michael Smith uit te schakelen. Van Barneveld leverde een van zijn beste prestaties sinds zijn comeback in 2021 door Smith met 6-4 te verslaan. Ook Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij kwam terug van een 3-0 achterstand maar won uiteindelijk met 6-4 van William O'Connor.