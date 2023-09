14 doden bij vliegtuicrash in Amazonegebied Brazilië

In Brazilië zijn bij een vliegtuigcrash zeker 14 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde in het Amazonegebied, zo'n 400 kilometer van de stad Manaus vandaan in het noorden van het land.

Volgens een plaatselijke burgemeester ging het om een middelgroot vliegtuig en zijn alle inzittenden omgekomen; twaalf toeristen, de piloot en een co-piloot.

Braziliaanse media melden dat onder de doden ook Amerikanen zijn. Het zou gaan om recreatieve vissers die op weg waren om te gaan vissen.

Op het moment van de crash was het slecht weer. Het regende hevig op het moment dat het toestel neerstortte. Of het weer een rol speelde is niet bekend. Volgens het bedrijf dat de vlucht uitvoerde was het toestel technisch in orde.

Braziliaanse media delen beelden van het gecrashte toestel: