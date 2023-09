Iraanse veiligheidstroepen grijpen in bij protesten op sterfdag Mahsa Amini

De Iraanse veiligheidstroepen hebben vandaag hardhandig opgetreden bij protesten in Koerdische gebieden in het land. Gisteren was het een jaar geleden dat de jonge Iraanse Mahsa Amini omkwam nadat ze door de religieuze politie was aangehouden.

Volgens aan de staat gelieerde media zijn in verschillende Iraanse steden 'contrarevolutionairen' en 'terroristen' gearresteerd. Grootschalige protesten bleven uit, mogelijk vanwege de grote aanwezigheid van veiligheidstroepen.

Maar op video's op sociale media verschenen beelden van inwoners van steden waaronder Teheran, die slogans riepen tegen de opperste leider ayatollah Ali Khamenei, zoals "Dood aan de Dictator!". Ook waren er protesten in stad Karaj, westelijk van Teheran, en in Mashhad, in het noordoosten.

In de Koerdische stad Mahabad openden de veiligheidstroepen het vuur, meldt de mensenrechtenorganisatie Hengaw. Hierbij zou ten minste één persoon gewond zijn geraakt. En in de stad Kermanshah liepen zeven mensen verwondingen op, aldus Hengaw.

Brand in gevangenis

Daarnaast hebben vrouwelijke gevangenen in een gevangenis in de buurt van Teheran brand gesticht, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Gevangenisbewakers zouden de brand hebben geblust en er zouden geen slachtoffers zijn. Volgens het Koerdische Mensenrechtennetwerk heeft het incident te maken met de protesten naar aanleiding van de sterfdag van Mahsa Amini.

Ook in andere landen werd stilgestaan bij de sterfdag van Amini. In Londen verzamelden zich honderden mensen, die "Vrouw, leven vrijheid!" riepen. In Rome kwamen zo'n honderd demonstranten bijeen voor de Iraanse ambassade. En in Parijs maakte burgemeester Anne Hidalgo bekend dat een tuin in de Franse hoofdstad voortaan de naam van Amini draagt.

De vader van Mahsa Amini heeft vandaag korte tijd vastgezeten. Dat melden Koerdische mensenrechtengroeperingen. Hem zou te verstaan zijn gegeven om de dood van zijn 22-jarige dochter niet in het openbaar te herdenken. IRNA noemt de berichten over de arrestatie van vader Amini leugens, bedoeld "om het volk op te stoken de straat op te gaan".