EK-goud voor Poolse volleyballers in hol van de leeuw

De Poolse volleyballers zijn Europees kampioen geworden. Ze waren in de finale in Rome wereldkampioen en titelhouder Italië ruim de baas met 3-0 (25-20, 25-21, 25-23). De Polen hadden nog een appeltje te schillen met Italië dat in 2022 in Katowice de wereldtitel pakte ten koste van hun.

Slovenië versloeg Frankrijk in de strijd om het brons met 3-2.

De Polen, kampioen van 2009, vlogen uit de startblokken, namen een 4-0 voorsprong, en hielden die marge probleemloos vast. In set twee maakte Polen vanaf 15-15 vijf punten op rij. Italië had was in de kwartfinales nog te sterk geweest voor Oranje.

De zevenvoudig kampioen leek het weer spannend te gaan maken, maar een marge van vier punten werd verspeeld in de derde set. Polen maakte vooral met zijn kiezelharde opslagen, de ploeg sloeg elf aces, het verschil.

Voor Polen, de nummer een van de wereld, betekende het de tweede Europese titel.