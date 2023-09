Records Laros en Ingebrigtsen bij Diamond League finales, sprintkampioenen geklopt

Laros werd negende op de mijl in Eugene, op iets meer dan een seconden van plek drie. Jakob Ingebrigtsen won de race in 3.43,75.

De Noor had het wereldrecord lang in zijn vizier maar brak daarmee wel het Europese record van Steve Cram uit 1985. De Amerikaan Yared Nuguse hoefde slechts 0,27 toe te geven en brak ook het record van zijn continent.

Zondag komen vier Nederlanders in actie op de tweede dag van de Diamond League-finales in Eugene. Femke Bol gaat voor haar derde eindzege op de 400 meter horden. Lieke Klaver komt in actie op de 400 meter, Tasa Jiya op de 200 meter en Jorinde van Klinken bij het kogelstoten.

Daarmee haalde ze het podium net niet. De Amerikaanse Chase Ealey verdedigde na de wereldtitel in Boedapest ook met overmacht de eindzege van de Diamond League, op elk onderdeel goed voor 28.000 euro. Met 20,76 meter verbrak Ealey het nationale record dat al sinds 1985 in de boeken stond.

Sprintkoning verslagen

Christian Coleman won op indrukwekkende wijze de 100 meter. De 27-jarige Amerikaan versloeg wereldkampioen Noah Lyles en noteerde 9,83, sneller werd dit seizoen nog niet gelopen.

Lyles won vorige maand in diezelfde tijd de WK-finale in Boedapest, vervolgens liep Coleman ook al zo snel bij de Diamond League-wedstrijden in Xiamen. Lyles greep in het afsluitende finaleweekend naast de hoofdprijs, hij werd tweede achter zijn landgenoot. Ferdinand Omanyala liep net als Lyles 9,85 en werd derde.

Ook de sprintkoningin van Boedapest werd geklopt in Eugene. Shericka Jackson (Jamaica) snelde in een tijd van 10,70 naar de hoofdprijs, voor Ta Lou (Ivoorkust) en Elaine Thompson-Herah (Jamaica). Wereldkampioene Sha'Carri Richardson moest voor eigen publiek genoegen nemen met de vierde plaats.

Warholm valt stil

Op de 400 meter horden werd topfavoriet en wereldkampioen Karsten Warholm verrast door Rai Benjamin. De Amerikaan werd derde in de WK-finale, in Eugene profiteerde hij toen Warholm stil viel. De Noor ging met voorsprong de laatste horde over, maar zijn benen liepen vol en Benjamin snelde hem voorbij. Zijn winnende tijd (46,39) is de snelste van dit jaar.