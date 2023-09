João Félix wijst FC Barcelona de weg tegen Real Betis

João Félix heeft FC Barcelona naar een soepele zege op Real Betis geleid in La Liga: 5-0. In het Estadi Olímpic Lluís Companys op de berg Montjuïc, vanwege de verbouwing van Camp Nou, maakte de Portugese aanwinst de openingsgoal.

Barcelona is door de zege in ieder geval voor een dag de koploper in Spanje. De Catalanen komen door de vierde zege op dertien punten uit vijf duels. Real Madrid, dat tweede staat met twaalf punten uit vier wedstrijden, speelt zondag thuis tegen Real Sociedad.