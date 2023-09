Smaakmaker Halilovic leidt ongeslagen Fortuna langs FC Volendam

Fortuna Sittard zet de ongeslagen start in de eredivisie door. Na drie gelijke spelen en een zege wonnen de Limburgers zaterdagavond in eigen huis dik verdiend met 3-1 van FC Volendam, dat nog altijd zonder punten is. Alen Halilovic nam de ploeg van trainer Danny Buijs bij de hand. De 27-jarige spelmaker uit Kroatië kreeg in blessuretijd een publiekswissel.

Toch begon de avond minder fraai voor Fortuna. FC Volendam mazzelde achterin en mocht zelf als eerste juichen. Op aangeven van Bilal Ould-Chikh schoot Garang Kuol de bezoekers op voorsprong. De van Newcastle gehuurde Australiër controleerde de bal op randje zestien en vond de kruising, 0-1. Het was het eerste doelpunt op de Nederlandse velden voor de 19-jarige WK-ganger. Assist en goal Halilovic Zijn treffer was het eenzame hoogtepuntje bij een zwak optreden van de bezoekers. Fortuna domineerde, en drukte dat na de rust ook uit in doelpunten. De voorbereiding op de gelijkmaker was mooier dan de treffer. Doelpuntenmaker Oguzhan Özyakup kreeg de bal na een één-tweetje met Halilovic perfect mee en schoot oog in oog met keeper Mio Backhaus raak.

