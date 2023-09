PSV probleemloos langs NEC, Lozano na vier jaar terug in Eindhoven

Waar Feyenoord eerder op de avond in Rotterdam al aantoonde in goede vorm de Champions League-week in te gaan, deed PSV in Eindhoven hetzelfde tegen NEC. De ploeg van coach Peter Bosz won met 4-0. Woensdag is Arsenal in Londen de volgende tegenstander.

Met de terugkeer van Hirving Lozano heeft PSV een luxeprobleem voorin. Bosz hield nu nog vast aan Noa Lang, Luuk de Jong en Johan Bakayoko als aanvalstrio en begon met de Mexicaan op de bank. Een andere nieuwe aanwinst, Armel Bella-Kotchap, startte wel, centraal in de verdediging.

De Jong breekt de ban

Evenals Feyenoord speelde PSV een sterke eerste helft. Het verschil met Feyenoord was dat de doelpunten ondanks meerdere kansen even op zich lieten wachten. Ismael Saibari, Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Noa Lang waren allen dicht bij een doelpunt. Jasper Cillessen hield NEC echter op de been.

Luuk de Jong brak de ban in de 37ste minuut. Hij kopte raak uit een hoekschop van Joey Veerman. Een minuut later werd het ook nog 2-0 en was de wedstrijd praktisch beslist. Na balverlies van Dirk Proper stuurde Veerman Lang weg en die maakte het met een wippertje prachtig af.