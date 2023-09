Grote groep Eritreeërs op de vuist in Stuttgart, 24 agenten gewond

De politie zegt verrast te zijn door al het geweld. "We wisten dat er protesten zouden komen bij zo'n evenement, maar de omvang van de rellen hadden we niet voorzien."

De organisatie achter het evenement sympathiseert met de Eritrese regering, een wrede dictatuur die ook Eritreeërs in het buitenland onderdrukt . Tegenstanders van het regime verzamelden zich in Stuttgart en vielen deelnemers aan het evenement aan.

De rellen braken vanmiddag uit. In de loop van de avond, toen de situatie weer wat was gekalmeerd, maakte de politie bekend dat 24 agenten gewond zijn geraakt. De namen van zo'n 170 Eritreeërs zijn door de politie genoteerd.

Opnieuw zijn in Duitsland bij een evenement voor Eritreeërs rellen uitgebroken. Ditmaal ging het mis in Stuttgart, waar zo'n 200 Eritreeërs op de vuist gingen met politieagenten en deelnemers aan de bijeenkomst. Met stenen, flessen en stukken hout gingen de groepen elkaar te lijf.

Ook zijn er al jaren berichten over intensieve bemoeienis van het regime met Eritreeërs die naar het buitenland zijn gevlucht. Daardoor zijn er ook in Nederland onder vluchtelingen uit het land al geruime tijd spanningen. Het is al langer bekend dat Eritreeërs in Nederland gedwongen worden om geld af te dragen aan het militaire regime.

Het is niet voor het eerst dat het misgaat bij een evenement voor Eritreeërs in Duitsland. In juli raakten 26 politieagenten gewond bij een Eritrea-festival in Giessen, in de deelstaat Hessen. Ook daar bestond de organisatie uit sympathisanten van het regime. Begin vorige maand braken in de Zweedse hoofdstad Stockholm om vergelijkbare redenen rellen uit.

In Nederland kwam het recent ook al eens tot rellen bij een Eritrees feest. Dat gebeurde in mei in Rijswijk, waar al jaren evenementen worden georganiseerd waar ook regelmatig hoge vertegenwoordigers van de regeringspartij opduiken.