Libië zoekt naar schuldigen na catastrofale instorting dammen

Libië zoekt naar de verantwoordelijken voor het instorten van de twee dammen bij de stad Derna, waar door overstromingen duizenden doden zijn gevallen. De hoogste openbaar aanklager begint een gerechtelijk onderzoek naar de ramp. Mogelijk is het geld dat was bedoeld voor onderhoud van de bouwwerken voor andere zaken gebruikt.

De dammen werden gebouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw. In een rapport in 2021 werd opgetekend dat ze niet waren onderhouden, hoewel er in 2012 en 2013 ruim 2 miljoen dollar voor was gereserveerd.

In het onderzoek van de openbaar aanklager worden niet alleen de huidige machthebbers in Derna meegenomen, ook de rol van hun voorgangers wordt bekeken. Een lokaal tv-station meldt dat de burgemeester van Derna op non-actief is gesteld zolang het onderzoek naar de ramp loopt.

De overstromingen van afgelopen weekend waren het gevolg van storm Daniel. Door de hevige regenval werden de twee dammen verwoest, waarna een metershoge muur van water door het centrum van Derna spoelde. Ook andere gebieden in het oosten van Libië werden getroffen door de storm, waaronder de plaatsen Bayda en Sousse.

Geen duidelijkheid over dodental

Over het dodental zijn al dagen tegenstrijdige berichten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt nu dat er in Libië zo'n 4000 doden zijn geïdentificeerd en dat ruim 9000 mensen worden vermist. Ook zijn volgens de organisatie minstens 35.000 mensen hun huis kwijt.

De Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Libië heet, sprak eerder van 11.000 doden en 20.000 vermisten maar die getallen werden later tegengesproken door het Internationale Rode Kruis. De regering in het oosten van het land had het gisteren over 3166 sterfgevallen.

De informatie uit het land is lastig te verifiëren, niet in de laatste plaats door de ingewikkelde politieke situatie. Libië is sinds de val van dictator Kadhafi in 2011 verscheurd in twee politieke machtsblokken, oost en west, die ieder worden gesteund door milities en andere landen.

Diarree door vervuild drinkwater

"De situatie in Derna overtreft alles wat we ons hadden voorgesteld", aldus het hoofd van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR in Libië op sociaal medium X. Aseer Madaien beschrijft de "overweldigende stank van lichamen" en het "risico op uitbraken van ziektes".

In de havenstad Derna zijn in de nasleep van de overstromingen circa 150 gevallen van diarree gemeld, vermoedelijk omdat mensen vervuild drinkwater hebben gedronken. Het hoofd van het nationale gezondheidsinstituut heeft mensen op televisie opgeroepen om alleen water uit flessen te drinken. Omdat ziektes soms nog maanden na een ramp rondgaan, is in Derna voor zeker een jaar de noodtoestand van kracht.

Een Libische cameraploeg bezocht voor Nieuwsuur een ziekenhuis in Derna: