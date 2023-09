Sensatie in Amsterdam: Van Barneveld schakelt wereldkampioen uit, ook Van Gerwen door

Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen hebben de kwartfinales bereikt van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Van Barneveld kreeg het publiek op de banken door wereldkampioen Michael Smith uit te schakelen.

De Brabander had een 12-darter nodig om weer terug in de wedstrijd te komen, maakte gelijk (4-4) en liet het publiek daarna pas echt uit zijn dak gaan. Met een sensationele 161-finish nam hij zijn eerste voorsprong en niet veel later had hij O'Connor definitief op de knieën: 6-4.

Danny Noppert werd uitgeschakeld door Nathan Aspinall. De Engelsman liep uit naar 4-2 door de Nederlander met een 17-finish te breken, en won vervolgens met 6-3.