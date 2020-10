Vrouwen Ajax blijven doorgaan met winnen in eredivisie

De vrouwen van Ajax hebben ook hun vierde wedstrijd in de eredivisie gewonnen. Na de winst in de topper tegen PSV (2-0) afgelopen weekend, werd sc Heerenveen vrijdagavond met 2-1 verslagen. Alle goals vielen voor rust.

Na twintig minuten maakte Quinty Sabajo, die deze zomer overkwam van Heerenveen, haar eerste treffer in dienst van Ajax. De Friezinnen kwamen vervolgens op gelijke hoogte door een afstandsschot van Tiny Hoekstra, waarbij Ajax-keeper Lize Kop niet vrijuit ging.

Dat Ajax toch met een voorsprong ging rusten, had het te danken aan Heerenveen-keeper Charetha Okken. Ze leverde de bal per ongeluk in bij Vanity Lewerissa die dankbaar gebruik maakte van het cadeautje: 1-2.

In de tweede helft kreeg Ajax de beste kansen, maar Sabajo zag een tweede treffer afgekeurd worden en aanvoerder Marjolijn van den Bighelaar miste een strafschop (paal). Hoekstra had namens Heerenveen nog de gelijkmaker op haar schoen, maar ze vond het zijnet.