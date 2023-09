Brand in Nationaal Museum Indonesië, dat teruggegeven kunst moet krijgen

In het Nationaal Museum in de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft brand gewoed. Meerdere opslagruimten voor historische voorwerpen zouden daarbij zijn beschadigd.

Het bewuste museum zou de komende tijd zo'n 470 kunstwerken ontvangen die Nederland teruggeeft aan Indonesië. Die kunstwerken zijn niet in gevaar geweest. "Alleen de Singosari-beelden zijn al naar Indonesië en die zijn veilig", laat een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Uslu desgevraagd weten.

De brand ontstond rond 20.00 uur lokale tijd, vermoedelijk door kortsluiting, schrijft CNN Indonesia. Ruim anderhalf uur later zou de brandweer erin zijn geslaagd om het vuur te blussen.

Minister Makarim van Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Technologie bezocht het Nationaal Museum na de brand. "Onze belangrijkste prioriteit is nu om zoveel mogelijk kunstvoorwerpen of historische voorwerpen te redden", zei hij. Het museum blijft voorlopig gesloten, nog onbekend is tot wanneer.

Goud en zilver

Demissionair staatssecretaris Uslu maakte begin juli bekend dat Nederland honderden culturele objecten teruggeeft aan Indonesië. Onder de werken die teruggaan is de 'Lombokschat': grote hoeveelheden goud, zilveren munten en edelstenen die eind 19e eeuw door het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) werden buitgemaakt.

Of de kunst die Nederland teruggeeft na de brand nog steeds naar het Nationaal Museum in Jakarta gaat, is momenteel onduidelijk. Wel gaan de culturele objecten sowieso naar Indonesië, zegt de woordvoerder van Uslu. "De Indonesische regering beslist waar ze worden tentoongesteld."