Kind (5) overleden bij crash militair toestel in Italië

Op beelden zijn negen vliegtuigen in twee V-formaties te zien bij het vliegveld van Turijn. Een van de toestellen lukt het niet om gelijk te blijven met de andere vliegtuigen. Dat toestel stort neer, met een grote vuurbal tot gevolg. Het gezin zou in een auto hebben gezeten op een weg die naast het vliegveld loopt.

In het noorden van Italië is een 5-jarig meisje omgekomen toen een toestel van het demonstratieteam van de luchtmacht neerstortte. Haar vader, moeder en 9-jarige broertje zijn met brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. De piloot heeft het vliegtuigongeluk overleefd.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De piloot bracht zichzelf in veiligheid met de schietstoel. Hij is eveneens met brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Het demonstratieteam, de Frecce Tricolori genoemd, zou later in de middag meedoen aan een vliegshow. Die werd vanwege de crash afgelast.

Het team vliegt met de MB-339, een militaire straaltrainer uit de jaren zeventig. De toestellen worden vooral ingezet om over te vliegen bij evenementen. De vliegtuigen trekken dan sporen in de kleuren van de nationale vlag: groen, wit en rood.