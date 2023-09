Simons wijst Leipzig weer de weg, Malen scoort voor Borussia Dortmund

Borussia Dortmund won op bezoek bij SC Freiburg (2-4) en Dortmund-verdediger Mats Hummels evenaarde een zeldzaam record in de Bundesliga. Hij kopte na een hoekschop de 0-1 binnen en trof voor het zestiende seizoen op rij doel. Olaf Thon, Holger Fach, Bernd Nickel, Willi Neuberger en Michael Zorc gingen Hummels voor.

Serhou Guirassy is met acht doelpunten in vier duels topscorer van de Bundesliga. De Eritreeër schoot zijn ploeg VfB Stuttgart met een hattrick naar een 3-1 zege bij FSV Mainz.

Met een passeeractie stond hij aan de basis van David Raums 3-0. Simons maakte in het nog prille Bundesliga-seizoen al drie treffers en gaf vier assists.

De Oranje-international opende met de tweede kopgoal uit zijn carrière de score. Al duikend promoveerde hij na zes minuten een fijne voorzet van Loïs Openda tot doelpunt. Niet veel later gaf Simons de steekpass waaruit de Belg de 2-0 kon maken en ook bij de 3-0 was de Nederlander betrokken.

RB Leipzig heeft in Duitsland optimaal geprofiteerd van het 2-2 gelijkspel van Bayer Leverkusen en Bayern München, de nummers één en twee, op vrijdag. Leipzig maakte thuis met een sterke Xavi Simons voor rust het verschil tegen Augsburg: 3-0.

Freiburg sloeg in de toegevoegde tijd van de eerste helft toe via kopballen van Lucas Höler en Nicolas Höfler. Na een uur maakte Donyell Malen, die de aanval zelf opzette, na een één-tweetje met Niclas Füllkrug met een schot in de verre hoek de 2-2. Na rood voor Höfler (ruw spel), bezorgden Hummels met een intikker en Marco Reus (bekeken schot) de bezoekers alsnog de zege.

Florian Grillitsch zorgde voor het absolute hoogtepunt bij de 3-1 zege van Hoffenheim op 1. FC Köln. De van Ajax overgenomen middenvelder scoorde vanaf eigen helft. De doelman van Köln kwam ver uit zijn doel om een counter van Hoffenheim te stoppen. Via zijn ingreep kwam Grillitsch in balbezit, die direct uithaalde en de bal fraai binnen schoot.