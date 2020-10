VVD-fractieleider Dijkhoff stopt na verkiezingen

Klaas Dijkhoff - EPA

Klaas Dijkhoff stopt na de verkiezingen als Tweede Kamerlid. Dat heeft de VVD-fractieleider bekendgemaakt op Facebook. Wat Dijkhoff na 17 maart gaat doen, is niet duidelijk. Hij is niet van plan om staatssecretaris of minister te worden, maar sluit het ook niet uit, zegt hij in een interview met NRC. De 39-jarige Dijkhoff gold jarenlang als beoogd opvolger van partijleider Mark Rutte, ook als premier. In NRC zegt hij dat hij twee jaar geleden al bedacht dat hij wilde stoppen. "Ik dacht altijd: laat mij maar de kroonprins zijn, dan hoeven anderen die last niet te dragen."

"Na ruim tien jaar aan het Binnenhof is mijn nieuwsgierigheid om ergens anders aan het werk te gaan groter dan [de nieuwsgierigheid] naar wat een langer verblijf brengt", schrijft hij op Facebook. "Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen." Hij zegt dat er de komende tijd niets verandert aan zijn werkzaamheden. "Ik blijf me een slag in de rondte werken als fractievoorzitter", schrijft hij. Ook zal hij zich naar eigen zeggen "uit de naad werken" om op 17 maart een goed verkiezingsresultaat te boeken, al is hij dan geen kandidaat. Dijkhoff hoopt dat premier Rutte opnieuw de kar gaat trekken naar de verkiezingen. Tot dusver heeft Rutte daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Dat zal ergens voor het einde van het jaar gebeuren.

Rutte heeft op Twitter wel al gereageerd op het komende vertrek van Dijkhoff. "Klaas is iemand waar ik de afgelopen tien jaar iedere dag op kon rekenen", schrijft hij. "Een origineel mens en vlijmscherp politicus. Hij zegt waar het op staat en is eerlijk. Dank je wel, Klaas!"

"Ik vind het hartstikke jammer dat Klaas niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 wil", zegt partijvoorzitter Christianne van der Wal. "Zo'n kandidatuur is een persoonlijke afweging, en ik heb er alle respect voor dat hij die gemaakt heeft. Klaas heeft veel betekend voor de partij, en ik ben er zeker van dat hij dat zal blijven doen na de verkiezingen. Ik ben blij dat we tot 17 maart nog veel zullen samenwerken voor een mooie verkiezingsuitslag."