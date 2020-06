Van Drongelen beleeft 'horrordag' met HSV, Gómez zwaait af met treffer

Rick van Drongelen heeft een zeer pijnlijke dag achter de rug met Hamburger SV. De verdediger leidde met een eigen doelpunt een 5-1 nederlaag in tegen SV Sandhausen, waardoor HSV de play-offs om promotie naar de Bundesliga misloopt. Tot overmaat van ramp scheurde Van Drongelen ook nog eens de voorste kruisband van zijn linkerknie af.

De 21-jarige Van Drongelen moest zich na 36 minuten laten vervangen. Bij onderzoeken in het ziekenhuis kwam de zware blessure aan het licht. De voormalig speler van Sparta is zeker een half jaar uit de roulatie.

HSV zal door het verlies komend seizoen opnieuw in de tweede Bundesliga uitkomen. De voormalige topclub, waar ook Timo Letschert onder contract staat, is voor het tweede jaar op rij als vierde geëindigd in de competitie met één punt achterstand op de nummer drie.

Het leed voor de fans van HSV is misschien nog wel groter als je bedenkt dat een zege had volstaan voor de play-offs tegen aartsrivaal Werder Bremen, dat met Davy Klaassen op de laatste speeldag directe degradatie wist te ontlopen. Concurrent FC Heidenheim ging zelf namelijk met 3-0 onderuit tegen kampioen Arminia Bielefeld.

Werder Bremen en Heidenheim strijden donderdag 2 juli en maandag 6 juli om de laatste plek op het hoogste niveau. Fortuna Düsseldorf en Paderborn zijn gedegradeerd uit de Bundesliga.

Mario Gómez neemt in stijl afscheid

Behalve Arminia Bielefeld keert ook VfB Stuttgart terug naar de Bundesliga. De vijfvoudig landskampioen verloor weliswaar met 1-3 van Darmstadt, maar was al zeker van de tweede plaats. En dus was er na afloop reden voor een feestje, met oudgediende Mario Gómez als stralend middelpunt.

De 78-voudig Duits international, bij het EK in 2012 met twee treffers nog beul van Oranje, scoorde namelijk in zijn laatste wedstrijd als profvoetballer.