Vanavond op tv: Belarussische oppositie valt uiteen • Corruptie op Poolse consulaten • Internetdetectives

Diplomaten namen smeergeld aan in ruil voor visum

In Polen is ophef ontstaan over een groot omkoopschandaal. Sinds 2021 zouden medewerkers van Poolse consulaten, vooral in Afrika en Azië zo'n 250.000 visa hebben verleend aan migranten in ruil voor geld. Poolse autoriteiten melden dat er zeven mensen zijn aangeklaagd en drie gearresteerd.

Over een maand zijn er parlementsverkiezingen in Polen. De oppositie grijpt het schandaal dan ook aan om de regering aan te vallen op haar geloofwaardigheid wat betreft het strenge migratiebeleid. We duiken in de juridische en politieke consequenties van deze omvangrijke corruptiezaak. Te gast is de Pools-Nederlandse journalist Dore van Duivenbode.