Poels klopt na Van Aert nu ook Evenepoel: 'Net een fles wijn: hoe ouder, hoe beter'

"In de Tour was het al heel speciaal om Wout van Aert te kloppen", blikt Poels terug op zijn overwinning op de flanken van de Mont Blanc, waar hij de Jumbo-Visma-renner versloeg. "Nu versla ik Remco, dat zijn de beste renners op de wereld van het moment. Om daar alleen al tussen te rijden, is heel mooi."

Met een lange sprint op de oplopende weg naar de finish liet Poels onder meer Remco Evenepoel achter. Geen vierde ritzege in deze Vuelta voor de Belg, maar de eerste uit de carrière van de Nederlander, die precies twee maanden geleden ook al zegevierde in de Tour de France.

De reactie van Wout Poels na zijn knappe ritzege in de 20ste etappe van de Ronde van Spanje. - NOS

Poels vertrok zaterdagochtend met een plan. Op de eerste van tien beklimmingen ging de veteraan van Bahrain-Victorious al ten aanval. Ploegmaat Antonio Tiberi sloot niet veel later aan, maar er waren meer kapers op de kust. Evenepoel sloot met liefst drie ploegmaten aan, Wilco Kelderman vertegenwoordigde Jumbo-Visma in de kopgroep, die uit maar liefst 31 renners bestond.

De beklimmingen van de dag waren niet de langste, hoogste of steilste, maar bleven maar komen. Tien keer klimmen in de Sierra de Guadarrama. Als een voorjaarsklassieker in de binnenlanden boven Madrid, Poels op het lijf geschreven. Op het steilste stuk van de laatste klim viel hij aan.

"Ik was echt goed. Iedereen wachtte op Remco, maar ik ging vast. Ik dacht: ik kan maar beter van voren zitten als hij gaat." Lennert van Eetvelt, de jonge Belg van Lotto Dstny, sprong met Poels mee. De twee kwamen niet ver, maar zaten wel op de goede plek toen Evenepoel aanviel, zoals Poels al had voorzien.

Gegokt en gewonnen

Ook in volle finale wist de Limburger precies wat hij moest doen. Hij ging op het juiste moment, als eerste, aan. "Ik wist dat er een bochtje kwam. Het was een beetje een gok want ik kwam van achteren. Maar ik dacht: als ik ze verras, snel instuur en gelijk vertrek... Dat pakte goed uit."

Over twee weken wordt Poels 36, maar twee ritzeges in grote rondes in één jaar, dat smaakt naar meer. "Misschien moet ik volgend jaar maar naar de Giro."