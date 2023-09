Wereldkampioen Van der Poel boekt eerste zege in de regenboogtrui

Mathieu van der Poel heeft de Super 8 Classic op zijn naam geschreven. In Haacht klopte hij zijn vijf medevluchters, Anthony Turgis werd tweede, Florian Vermeersch derde. Het is Van der Poels eerste zege in de regenboogtrui, die de 28-jarige Nederlander vorige maand op de WK wielrennen in Glasgow veroverde.

Van der Poel had het lastig in de weken na de WK, waar hij in de mountainbikewedstrijd ten val kwam. Deze week toonde aan nog wel wat in de tank te hebben met een vierde plaats in de GP Wallonie. Toch uitte de wereldkampioen twijfels over het restant van zijn seizoen. In de Super 8 Classic - een 1.Pro koers, voorheen Primus Classic - bleek hij toch weer de sterkste.

Flandrienlus

De renner van Alpecin-Deceuninck had het duidelijk naar zijn zin op de Vlaamse wegen. Het zwaartepunt van de koers lag op de pittige Moskesstraat, Smeysberg en Bekestraat, bekende stroken uit de zogeheten Flandrienlus van het WK in 2021.

In het zwaarste stuk maakte Van der Poel de oversteek naar de voorste groep. Ook zijn landgenoot Lars Boven maakte de sprong naar het groepje met verder Florian Vermeersch, Gianni Vermeersch, Anthony Turgis, Frank van den Broek, Jakob Fuglsang en Frank van den Broek, die voor de finale ten val kwam.

De achtervolging ging met horten en stoten, vooraan trok Van der Poel vol door in de vlakke finale. In de sprint klopte hij Turgis en Vermeersch. Met Circuit Franco-Belge en Parijs-Tours heeft de wereldkampioen dit jaar nog twee koersen op zijn voorlopige programma.