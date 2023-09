Feyenoord in topvorm richting Celtic na klinkende zege op Heerenveen

Drie dagen voor de het eerste groepsduel in de Champions League met Celtic heeft Feyenoord sc Heerenveen zonder problemen verslagen: 6-1. Na een wervelende eerste twintig minuten stond het al 3-0 voor de landskampioen, die zondag Ajax treft in de eredivisie. Santiago Gimenez keerde pas donderdag terug uit Rotterdam vanwege interlandverplichtingen, maar stond tegen Heerenveen ondanks een forse jetlag in de basis. Dat kwam mede omdat de andere optie in de spits, Ayase Ueda, met een blessure was teruggekeerd van de interlandperiode met Japan. Meevaller voor Feyenoord was de inzetbaarheid van verdediger Lutsharel Geertruida, die geblesseerd was afgehaakt bij Oranje, en wat voor Feyenoord ook meeviel was de tegenstand van Heerenveen in De Kuip. De Rotterdammers walsten aanvankelijk over de Friezen heen. Ivanusec opent de score De Kroatische aanwinst Luka Ivanusec, die twee weken geleden verdienstelijk debuteerde tegen FC Utrecht, maakt er 1-0 van. De buitenspeler, tijdens de interlandperiode trefzeker voor zijn land, kreeg de bal op links aangespeeld, trok naar binnen en schoot in de verre hoek raak.

Foto: cfba70a7-96ff-3ac0-886d-f17e2aa9ce01 - ANP

De defensie van Heerenveen, met oud-Feyenoorder Sven van Beek in de eerste helft na acht maanden afwezigheid door een achillespeesblessure terug op het veld, had totaal geen grip op de Rotterdamse storm en Mats Wieffer was de volgende die het net vond. De Oranje-international kon ongehinderd opstomen en koeltjes afronden. Na een uithaal van Igor Paixão van net buiten het strafschopgebied klonk het al "tien, tien, tien" in De Kuip. De productie stokte echter, het tempo ging iets omlaag en via een puntertje van Simon Olsson deed Heerenveen zelfs wat terug. Gimenez moe maar voldaan met goal Spits Gimenez, vijf keer trefzeker in de voorgaande drie eredivisiewedstrijden, aasde nog op een doelpunt en was met een kopbal op de lat in de tweede helft dichtbij. In de 60ste minuut was het raak op aangeven van Quilindschy Hartman. Moe maar voldaan werd Gimenez meteen vervangen.

Foto: bf11d068-a30c-38d6-b35b-5f00303b8f94 - ANP