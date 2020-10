Yankees rouwen om dood van legendarische werper 'Whitey' Ford (91)

Van alle MLB-werpers uit de vorige eeuw heeft Ford het hoogste winstpercentage, met 236 zeges tegen 106 nederlagen. Een vernietigende 'fastball' had de linkshandige werper daarbij niet, maar dankzij zijn veelzijdigheid en onwaarschijnlijke precisie was hij bijzonder lastig te raken.

Ford speelde zijn hele carrière, van juli 1950 tot mei 1967, voor de Yankees. Het was een uiterst glorierijke periode voor de 'Bronx Bombers', die met Ford in de gelederen zes keer (1950, 1953, 1956, 1958, 1961 en 1962) de World Series wonnen.

Zijn club meldt dat de legendarische werper donderdagavond is ingeslapen tijdens het kijken naar de met 5-1 gewonnen wedstrijd van de Yankees tegen Tampa Bay Rays in de halve finales van de American League van de Major League Baseball.

Voormalig New York Yankees-werper Edward Charles 'Whitey' Ford is op 91-jarige leeftijd overleden in zijn woning in Lake Success.

Die betrouwbaarheid als werper leverde Ford de bijnaam 'Chairman of the Board' op, ofwel 'mijnheer de voorzitter'.

Ford, die ook tien keer werd uitgeroepen tot All Star, heeft diverse records op zijn naam staan. Zo stond hij in de World Series (van 1960 tot en met 1962) in 33 innings op rij geen enkele run toe. Dat record was tot op dat moment in handen van Babe Ruth (met 29 2/3 inning).

Hall of Fame

In 1974 werd Ford samen met zijn voormalige teamgenoot Mickey Mantle, die in juli 1995 is overleden, opgenomen in de Hall of Fame.