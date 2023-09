Europese Commissievoorzitter naar Lampedusa na aankomst duizenden migranten

Ursula von der Leyen brengt morgen een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa, waar afgelopen week een groot aantal migranten aankwam. Een woordvoerder van de Europese Commissievoorzitter meldt dat ze daarheen gaat op uitnodiging van de Italiaanse premier Meloni, die meer steun van de Europese Unie wil om de toestroom van migranten het hoofd te bieden.

Afgelopen week kwamen op maandag, dinsdag en woensdag bijna 200 bootjes met in totaal zo'n 8500 mensen aan op het eiland in de Middellandse Zee. Ze waren hun oversteek begonnen in Tunesië, zo'n 130 kilometer verderop.

Sinds het begin van het jaar zijn er zo'n 124.000 migranten in Italië gearriveerd. Dat is nog altijd minder dan het record van 180.000 van 2016, maar bijna dubbel zoveel als vorig jaar rond deze periode.

Noodtoestand

Vrijwilligers en medewerkers van organisaties als het Rode Kruis hebben de afgelopen dagen vele duizenden maaltijden uitgedeeld en mensen van zorg voorzien. Een aanmeldcentrum voor migranten waar zo'n 400 mensen terechtkunnen, heeft momenteel te maken met zo'n 2500 migranten, meldt het Rode Kruis. Bij een reddingsoperatie werd vandaag een dode baby aan boord van een boot aangetroffen.

Lampedusa, dat zo'n 6000 inwoners heeft, heeft de noodtoestand uitgeroepen. Ook zijn vandaag op verschillende plekken op het eilandje demonstraties tegen de oprichting van een extra tentenkamp om migranten op te vangen.

Telefonisch overleg

Premier Meloni, die vorig jaar werd verkozen met onder meer een anti-migratieplan, pleit voor een EU-missie die boten met migranten moet gaan blokkeren. Het bezoek van Von der Leyen is volgens Meloni bedoeld om de Commissievoorzitter persoonlijk te laten zien hoe de situatie op Lampedusa nu is.

"Het spreekt voor zich dat Italië en Europa deze enorme instroom van mensen niet kan opvangen", zegt de Italiaanse premier. "Zeker niet nu deze migratiestroom wordt aangestuurd door gewetenloze mensensmokkelaars."

Vandaag nog is er telefonisch overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken van Italië, Frankrijk, Duisland en Spanje. Ook de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson, doet mee aan dat gesprek.

Tunesiëdeal

De problemen op Lampedusa vallen samen met de discussie in Europa over de zogenoemde Tunesiëdeal. Demissionair premier Rutte, Von der Leyen en Meloni sloten deze migratiedeal in juli met de Tunesische president Saied. De bedoeling is dat Tunesië de boten tegenhoudt, in ruil voor bijna een miljard aan leningen en subsidies.

De deal is officieel nog niet van kracht en Meloni wil dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Toch zijn er vanuit verschillende EU-lidstaten en het Europees Parlement nog veel vragen over de aanpak van Tunesië. Een van de vragen is in hoeverre de regering van Saied de mensenrechten waarborgt. Sinds juli zijn er allerlei verhalen naar buiten gekomen over migranten die in de woestijn zijn achtergelaten.

Een delegatie van het Europees Parlement werd deze week ook de toegang tot Tunesië geweigerd. Dat besluit van Tunesië is van links tot rechts veroordeeld als onverstandig. Europarlementariërs Thijs Reuten (PvdA) en Tineke Strik (GroenLinks) zien hierin het bewijs dat er geen afspraken te maken zijn met Tunesië, en vinden dat de deal van tafel moet.