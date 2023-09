Juf die stiekem met leerlingen naar Efteling ging vecht ontslag aan

De Amsterdamse basisschooljuf die op eigen houtje naar de Efteling ging met haar leerlingen en daarvoor werd ontslagen, gaat in hoger beroep. De rechtbank in Amsterdam oordeelde gisteren dat de vrouw terecht is ontslagen. Ze is het daar niet mee eens.

"Het was een topuitje", zegt haar advocaat Diederik van Tellingen tegen Omroep Brabant. "Haar intenties waren goed. Los daarvan, zitten er ook een paar onwaarheden in hoe het verhaal nu is gebracht", meent Van Tellingen. Volgens de advocaat had de juffrouw het uitje wel overlegd met de directeur. "Die vond beide uitjes, naar Space Expo én de Efteling, een goed idee." De directeur zou alleen een voorkeur hebben gehad voor de Space Expo omdat de Efteling te duur werd, zegt de advocaat.

De lerares van de Professor Dumontschool besloot het tripje naar de Efteling daarom zelf te regelen en te verzwijgen. In een nieuwsbrief naar collega's schreef ze vervolgens hoe leuk het uitje naar Space Expo was geweest. "Dat had ze niet moeten doen", aldus de advocaat. "Maar daarvoor heeft ze haar excuses aangeboden."

Boete

De leerlingen van het speciaal onderwijs waren met twee busjes naar de Efteling vervoerd. Ouders wisten niet waar hun kinderen waren en er was naast de juf maar één begeleider mee. Het bedrog over het uitje kwam pas aan het licht toen er een boete binnenkwam voor te hard rijden op de A2 vanuit Noord-Brabant naar Amsterdam. De juf gaf het uitje vervolgens toe aan de HR-afdeling van de school. Daarna werd ze ontslagen.

De vrouw wil in hoger beroep om "de onwaarheden recht te zetten". "Haar goede bedoelingen verdwijnen nu compleet naar de achtergrond", aldus Van Tellingen. "En dat valt haar heel zwaar."