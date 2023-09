Twente begint eredivisieseizoen met overtuigende 7-0 zege op Telstar

FC Twente heeft zaterdagmiddag een heel simpele zege geboekt in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Telstar werd met liefst 7-0 aan de kant gezet.

De achtvoudig landskampioen had weinig te duchten van de thuisploeg in Velsen-Zuid. Bij rust stond Twente, dat in de eerste speelronde niet in actie was gekomen, al met 5-0 voor.

Het openingsdoelpunt kwam op naam van Renate Jansen. De 32-jarige aanvalster, die deze week in opspraak raakte door een 'onsportief doelpunt' tegen Levante, stond helemaal vrij in het zestienmetergebied en kopte de bal over keepster Kelly Steen heen.

Nog geen minuut later stoomde Jansen op en had ze de 2-0 voor het inschieten. De paal stond haar tweede goal echter in de weg. Nadat ook Telstar een kans had gekregen via Isabelle Nottet, verdubbelde Liz Rijsbergen alsnog de voorsprong van Twente.