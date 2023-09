Nieuwe lijsttrekker Van Baarle (Denk): doorstrijden tegen haat en discriminatie

De nieuwe lijsttrekker Stephan van Baarle wil doorgaan met de huidige koers van Denk. In zijn eerste toespraak op een partijcongres vandaag maakte hij duidelijk dat de bestrijding van discriminatie en racisme de belangrijkste inzet blijft van de oppositiepartij die nu met drie zetels in de Tweede Kamer zit. "Wij moeten opstaan tegen haat en discriminatie en de toon blijven zetten."

Zowel de voormalige partijleider Azarkan als medeoprichter van de partij Kuzu verlaten na de verkiezingen in november de Haagse politiek. "We bouwen voort op het werk van deze twee politieke reuzen", aldus de 32-jarige Van Baarle.

Puntje kaas

Van Baarle is sinds de oprichting in 2015 betrokken bij Denk. Hij was onder meer voorzitter van de programmacommissie, beleidsmedewerker in de Tweede Kamer en zat vier jaar in de Rotterdamse gemeenteraad. Van Baarle is als kleinzoon van een Turkse bonenboer en met een alleenstaande Nederlandse moeder opgegroeid. "Ik ben opgegroeid met twee landen en twee geloven. Ik koester de warme Turkse cultuur en je kunt me wakker maken voor een wit puntje kaas."

De nieuwe lijsttrekker noemt de multiculturele samenleving een verrijking en vindt dat men moet stoppen elkaar "in hokjes te plaatsen". De afgelopen jaren heeft Denk zich onder meer ingezet tegen discriminatie op de arbeidsmarkt met zogenoemde mystery guests en is er gepleit voor herstelbetalingen voor nazaten van het slavernijverleden.

Van Baarle is zeer kritisch over de nieuwe VVD-koers die samenwerking met de PVV niet langer meer uitsluit. "De VVD zet de deur open voor de moslimhaat van Wilders. Zo worden 1 miljoen moslims voor de bus gegooid en de rechten van moslims verpatst."