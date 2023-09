Ten Hag en United verder in problemen na verlies tegen Brighton op Old Trafford

Manchester United heeft zaterdagmiddag voor de derde keer in dit prille Premier League-seizoen verloren. Op het eigen Old Trafford was Brighton & Hove Albion met 1-3 te sterk voor de mannen van Erik ten Hag. Een nieuwe klap voor The Reds, terwijl Brighton naar de derde plek op de ranglijst klimt. United staat momenteel op plek twaalf.

In de twintigste minuut was het Danny Welbeck die, nadat hij zelf de aanval opzette, raak schoot. Vanaf het midden kon hij zo inlopen, waarna hij André Onana kansloos liet. United kreeg ondertussen wel kansen, maar verzuimde om te scoren.

Tikken na rust

Na rust werd de situatie er niet beter op voor Erik ten Hag. In de 53ste minuut kwam de bal voor de voeten van Pascal Groß, die onberispelijk raakschoot in de hoek.

Met nog een halfuur te gaan kwam Ansu Fati in de ploeg bij Brighton. Het ooit zo bewierookte talent, dat worstelde met een zware blessure, werd deze zomer verhuurd door FC Barcelona.

Wie dacht dat United de schade met een slotoffensief nog zou kunnen beperken, kwam bedrogen uit. Twintig minuten voor tijd maakte João Pedro er met een schot vanaf ongeveer 15 meter 0-3 van. Tariq Lamptey kon aan de zijkant zo doorlopen, waarna die de bal perfect afleverde bij Pedro. Een minuut later scoorde invaller Hannibal Mejbri de 1-3, maar zijn doelpunt kwam te laat om Brighton serieus onder druk te zetten.

Vijf uit zes

De thuisploeg kreeg nog wel een aantal kansen, maar Brighton zwichtte niet en werd zelf ook nog gevaarlijk. Ansu Fati had in de blessuretijd zelfs nog de 1-4 kunnen maken.

De nederlaag is een nieuwe episode in een slechte seizoenstart voor Manchester United, dat in vijf wedstrijden slechts twee keer wist te winnen. Toegegeven, met Tottenham Hotspur en Arsenal had United niet het makkelijkste programma, maar zes punten uit vijf duels is de start waar men in het rood op hoopte.