Liverpool in slotfase langs Wolverhampton, Gakpo trefzeker

Liverpool heeft zaterdagmiddag een belangrijke 3-1 overwinning geboekt op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. Daarmee heeft het voor even de koppositie in de Premier League overgenomen van Manchester City. Cody Gakpo was één keer trefzeker.

Het was een wedstrijd tussen het in goede vorm verkerende Liverpool en middenmoter Wolverhampton Wanderers. Liverpool moest, zonder de geschorste Virgil van Dijk, winnen om in het spoor te blijven van Manchester City, dat vanmiddag tegen West Ham United speelt en Liverpool weer van de koppositie kan verdringen.

Gakpo stond wel in de basis. De Oranje-thuisblijver Ryan Gravenberch, onlangs overgekomen van Bayern München begon op de bank. Hij mocht in blessuretijd invallen.

Stroeve eerste helft

De eerste helft verliep stroef voor Liverpool. Al in de zevende minuut scoorde de Zuid-Koreaan Hwang Hee-Chan namens 'the Wolves'. Een flitsende actie van de sterk spelende Pedro Neto werd koel afgemaakt en zo noteerde de Portugees alweer zijn vierde assist van het seizoen.

Ondanks het vele balbezit van Liverpool (64%) waren de meeste kansen voor de thuisploeg, die met acht doelpogingen eerder op weg leek naar de 2-0 dan dat er een gelijkmaker aan zat te komen.