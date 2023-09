Moskeeën zien meer jonge bekeerlingen en islam-geïnteresseerden

De moskeeën die NOS Stories heeft gesproken laten weten dat de godsdienst vooral aantrekkelijk lijkt voor jongeren. Lara (21) is een van hen. "In de islam heb ik rust, liefde, structuur en zelfreflectie gevonden", zegt ze.

Tegelijkertijd verschijnen online met enige regelmaat berichten over bekende Nederlanders die zich interesseren in de islam of moslim worden. Onlangs bekeerde FunX-dj Vonneke Bonneke zich. Realityster Jørney Hendrix, voetballer Davy van den Berg en muziekartiest Blacka gingen haar voor.

"Dat de interesse is toegenomen zien we ook bij onze bekeerlingentak Islam Color", aldus Aslan. "Daar krijgen we vaker vragen vanuit nieuwsgierigheid en aanmeldingen voor lezingen in het Nederlands."

"Per moskee bekeerden voor corona gemiddeld een à twee mensen zich per maand. Nu gebeurt dat wekelijks en in de grotere steden nog vaker", zegt Kenan Aslan van moskeekoepel Islamitische Gemeenschap Milli Görüş. Veertig moskeeën over het hele land zijn aangesloten bij die organisatie.

Lara raakte via vrienden in aanraking met de islam. "Ik kwam daar over de vloer en dan hadden we het er weleens over. We bespraken waarvoor we eigenlijk leven, iets waar ik eerder nooit over nadacht."

Zo gaat het vaker, zegt antropoloog Vanessa Vroon-Najem. "Doordat er tegenwoordig meer moslims in Nederland wonen, is de kans groter dat jongeren daarmee in contact komen. Denk aan een geliefde of klasgenoot. Vooroordelen over de islam kunnen daardoor genuanceerd worden, omdat je vragen kunt stellen. Ben je daarnaast bezig met wat zingeving voor jou betekent, dan kan de islam een optie worden om te onderzoeken."