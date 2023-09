Tienduizenden bezoekers bij Airborne Luchtlandingen in Ede

Op de Ginkelse Heide in Ede hebben 30.000 tot 40.000 mensen vanochtend parachutisten zien landen bij de herdenking van operatie Market Garden, meldt Omroep Gelderland. Het was de 79e herdenking, en vanwege het mooie weer was het druk bij de paradroppings.

Tijdens de luchtlandingen in 1944 landden zo'n tweeduizend parachutisten in een kwartier tijd op diezelfde plek. Bij de jaarlijkse herdenking kunnen de paradroppings niet altijd plaatsvinden; ze gaan niet door als het hard regent of mistig is.