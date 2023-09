Er waait een frisse wind bij FC Utrecht: 'Jans geeft nieuwe energie en duidelijkheid'

Vorige week werd hij aangesteld en sinds deze week staat hij voor de groep: Ron Jans heeft zijn sabbatical vroegtijdig afgebroken om aan de slag te gaan bij FC Utrecht. Hij vervangt de ontslagen Michael Silberbauer, die met Utrecht de eerste vier competitiewedstrijden allemaal verloor. Jans, één van de meest ervaren Nederlandse trainers, zegt zelf dat Europees voetbal halen niet onmogelijk is. Vanavond (21.00 uur) kan de eerste stap gezet worden in de wedstrijd tegen Heracles. 'Nieuwe energie' Hidde ter Avest was, net als zijn teamgenoten, zwaar teleurgesteld dat het in de eerste wedstrijden niet lukte, maar ziet dat de sfeer binnen het team veranderd is. "Nu komt er een nieuwe trainer binnen, en je ziet dat dit nieuwe energie geeft", aldus de verdediger. Daarnaast vindt Ter Avest het belangrijk dat er weer een Nederlandse trainer voor de groep staat. "Dat geeft ook een stuk duidelijkheid." Ter Avest kreeg meteen een goede indruk van Jans. "Je merkt dat hij dit al heel lang doet. Hij heeft gelijk met iedereen een gesprekje gevoerd, hij is heel open en duidelijk. Dat is positief."

Ook Bart Ramselaar, die in de eerste paar wedstrijden minder speelde dan hem lief was, merkt dat er een frisse wind waait. "Het voelt als een nieuw seizoen. Ondanks dat we nul punten uit vier wedstrijden hebben, voelt het alsof we nu pas gaan starten." "Als je blijft verliezen, gaat dat vertrouwen weg, het is aan een nieuwe trainer om dat terug te brengen en terug te vinden in de groep. Ik denk dat dit goed gelukt is deze week. Het is aan ons om dat te laten zien", zegt Ramselaar.

