Vollering wint tweede etappe en is nieuwe leider Ronde van Romandië

Demi Vollering heeft zaterdagmiddag de tweede etappe van de Ronde van Romandië gewonnen en daarmee de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De 26-jarige renster van SD Worx was de sterkste in de rit over ruim 110 kilometer tussen Romont en Torgon.

Vollering hield op de laatste beklimming de Poolse Katarzyna Niewiadoma achter zich. De Zwitserse Marlen Reusser, ploeggenote van Vollering, eindigde op zes seconden van de Nederlandse als derde.

In het algemeen klassement heeft Vollering, die dit seizoen onder andere de Tour de France won, zes seconden voorsprong op Niewiadoma en twaalf seconden op Reusser.

Tweede editie

Het is de tweede keer dat de Ronde van Romandië ook een vrouweneditie heeft. Vorig jaar won de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman, voor Annemiek van Vleuten. Vollering werd toen zestiende.

De driedaagse rittenkoers eindigt zondag met een heuvelachtige etappe van bijna 132 kilometer tussen Vernier en Nyon.