Voor babymoord veroordeelde Britse verpleegkundige in hoger beroep

De Britse verpleegkundige die onlangs tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld, gaat in hoger beroep tegen haar straf. Ze werd schuldig bevonden aan de moord op zeven baby's en poging tot moord op zes andere baby's.

De 33-jarige Lucy Letby werd vorige maand schuldig bevonden aan de dood van zeven pasgeboren baby's tussen juni 2015 en juni 2016 in het Countess of Chester-ziekenhuis, in het noordwesten van Engeland.

Letby werkte op de afdeling neonatologie, waar vroeggeboren kinderen liggen. Tijdens nachtdiensten injecteerde ze baby's met lucht of insuline of ze overvoedde hen met melk, waarna ze in zeven gevallen overleden. Letby heeft altijd alle schuld ontkend.

Nog zes baby's

Letby werd ook in verband gebracht met poging tot moord op meer baby's, maar in die gevallen lukte het de jury niet om tot een oordeel te komen. Het gaat om zes zaken. De Britse openbaar aanklager overweegt om die zaken opnieuw voor de rechter te brengen.

In 2018 en 2019 werd Letby ook al gearresteerd, maar vanwege gebrek aan bewijs kwam het niet tot een vervolging. In het najaar van 2020 werd ze voor de derde keer opgepakt waarna er zich een langslepend proces ontvouwde.