Vitesse boos op 'trage' KNVB rond Amerikaanse overname: 'Zitten in houdgreep'

Vitesse is gefrustreerd over de gang van zaken rond een mogelijke Amerikaanse overname. De Arnhemse club vindt dat onderzoek naar de overname veel te veel tijd in beslag neemt. De directie noemt de KNVB "traag" en spreekt van een "houdgreep". De Amerikaanse investeerder Coley Parry van de Common Group is al maandenlang van plan om Vitesse een nieuwe, noodzakelijke kapitaalinjectie te geven. Maar hij wordt naar eigen zeggen tegengehouden door de voetbalbond. De aandelen van de club zijn nu nog in handen van Valeri Ojf. De Rus besloot Vitesse van de hand te doen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Hij schold toen een schuld kwijt van 155 miljoen. Sindsdien is van hem niets meer vernomen. Een overname is door de KNVB nog niet goedgekeurd, omdat de banden met Rusland nog niet definitief zijn verbroken.

Roman Abramovich zou achter de schermen de grote financier zijn geweest van het project-Vitesse, terwijl de Russische oligarch ook eigenaar was van Chelsea. Vitesse heeft zijn rol altijd stellig ontkend. Van levensbelang De licentiecommissie van de KNVB, die niet heel vaak bij elkaar komt, buigt zich nu al maanden over de complexe materie rond de slepende kwestie. Het is een proces dat Vitesse in de problemen heeft gebracht. Voor de club is het vonnis vanuit Zeist van levensbelang. Gaat de overname niet door, dan zit Vitesse met een enorme schuld en brengt dat het voortbestaan van de club in gevaar, schrijft Omroep Gelderland. Parry leende de club immers al enkele miljoenen.

